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Сегодня, 21:41

Титов заявил, что еще не смотрел ни одного матча в новом сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов признался, что еще не видел игры нового сезона чемпионата России.

«Кого бы я назвал самым креативным футболистом в премьер-лиге на данный момент? Вопрос интересный, но не могу на него ответить. Почему? Потому что еще не видел ни одного матча в новом сезоне, не получалось посмотреть даже игры «Спартака», — цитирует Титова «РБ Спорт».

После 2-х туров в РПЛ лидирует «Зенит» с 6 очками. Сине-бело-голубые в стартовых матчах разгромили «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0). На второй строчке в таблице располагается московское «Динамо» (6 баллов), третьим идет ЦСКА (4).

Источник: РБ Спорт
Егор Титов
Футбол
РПЛ
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