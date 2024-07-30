Титов заявил, что еще не смотрел ни одного матча в новом сезоне РПЛ

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов признался, что еще не видел игры нового сезона чемпионата России.

«Кого бы я назвал самым креативным футболистом в премьер-лиге на данный момент? Вопрос интересный, но не могу на него ответить. Почему? Потому что еще не видел ни одного матча в новом сезоне, не получалось посмотреть даже игры «Спартака», — цитирует Титова «РБ Спорт».

После 2-х туров в РПЛ лидирует «Зенит» с 6 очками. Сине-бело-голубые в стартовых матчах разгромили «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0). На второй строчке в таблице располагается московское «Динамо» (6 баллов), третьим идет ЦСКА (4).