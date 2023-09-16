Титов заявил, что никогда не хотел перейти в ЦСКА

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов отметил, что никогда не собирался переходить в ЦСКА.

«История о том, что я мог перейти в ЦСКА? Это неправда. Такого не было никогда. В шутку была ситуация — 2004-й год, я не играл в тот год, стояли Гинер и я в метре друг от друга, он курил сигару и в шутку сказал: «А давай к нам». Я ответил: «Евгений Леннорович, при всем уважении, не сделаю этого никогда». И на этом тема была закрыта», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Титов выступал за «Спартак» с 1994 по 2008 год. Всего ща московский клуб он провел 444 матча, забил 105 мячей и отдал 85 результативных передач.