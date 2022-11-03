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Сегодня, 13:26

Точилин будет руководить «Сочи» до зимнего перерыва в РПЛ

Александр Точилин.
Фото Виталий Тимкив
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Тренер Александр Точилин будет руководить «Сочи» до зимнего перерыва, утверждает «РБ Спорт». Ранее «Чемпионат» сообщил, что главный тренер сочинцев Вадим Гаранин покинул расположение клуба.

По информации источника, 51-летний Гаранин 2 ноября был отстранен от работы с «Сочи». К игре 16-го тура РПЛ со «Спартаком» коллектив будет готовить Точилин. Официально об уходе Гаранина объявят позже.

«Сочи» с 21 баллом занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 15 туров. Гаранин тренирует сочинцев с июня 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tochilin-budet-rukovodit-sochi-do-zimnej-pauzy-garanin-pokinul-klub/
Александр Точилин
Футбол
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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