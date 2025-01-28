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Сегодня, 15:07

Точилин хотел бы увидеть Сильянова в «Динамо»: «Такой игрок явно не помешал бы»

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Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе бело-голубых к защитнику «Локомотива» Александру Сильянову.

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» получил два предложения по возможному трансферу Сильянова. «Зенит» готов заплатить 6 миллионов евро за переход игрока, московское «Динамо» — 5 миллионов.

«Его многие хотят видеть у себя, тот же «Зенит» им тоже интересуется и сделал по нему предложение. Поэтому «Динамо» будет сложнее переманить Александра к себе, нежели «Зениту», который в нем также нуждается. Но если говорить об Александре, то он о себе уже хорошо заявил, его пик формы еще явно впереди. Так что такой игрок явно не помешал бы «Динамо», ведь он еще и с российским паспортом», — сказал Точилин «СЭ».

В этом сезоне 23-летний Сильянов провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года. Стоимость Сильянова оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро.

Денис Сафронов

Александр Сильянов
Александр Точилин
ФК Локомотив (Москва)
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