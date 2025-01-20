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Сегодня, 08:22

Точилин назвал ЦСКА темной лошадкой сезона

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о чемпионской гонке в РПЛ.

«Выделить фаворитом на победу в чемпионате какую-то одну команду сейчас вряд ли получится. Группу клубов, которые будут бороться за чемпионство весной, все и так видят и понимают. Это «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», который концовку осенней части сезона провел более ярко, чем все остальные. И я бы не стал сбрасывать «Динамо» и «Локомотив», которые хорошо себя зарекомендовали в этом сезоне, но им не хватило немого силенок на концовку.

ЦСКА многое нужно решить с составом. У ЦСКА достаточно короткая обойма футболистов. Поэтому посмотрим, что Николич успеет сделать за зимнюю паузу. Много уже говорили о том, что он должен будет перейти на новую схему игры в четыре защитника. Думаю, можно сказать, что ЦСКА — это такая темная лошадка этого сезона», — сказал Точилин Legalbet.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и возглавляет турнирную таблицу. На втором месте находится «Зенит», у которого тоже 39 очков. «Спартак» замыкает тройку лидеров с 37 очками. Далее следуют «Динамо» и «Локомотив», у которых по 35 очков. ЦСКА занимает шестое место, имея в своем активе 31 очко.

Источник: Legalbet.ru
Александр Точилин
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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