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Сегодня, 13:34

Точилин назвал «Динамо» претендентом на медали в текущем сезоне РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин оценил шансы бело-голубых на завоевание медалей по итогам сезона-2024/25.

«Возможно, кто-то ждал, что Личка в свой второй сезон в «Динамо» окончательно стабилизирует игру команды. Но тут опять можно оттолкнуться от прошлого розыгрыша РПЛ, в котором бело-голубые вторую часть сезона провели сильнее, чем первую, и до последнего тура боролись за чемпионство. Поэтому лично я вижу, что «Динамо» — это претендент на медали, а какого именно достоинства, уже покажет вторая часть чемпионата», — цитирует Точилина Legalbet.

«Динамо» ушло на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. После 18 туров команда Марцела Лички набрала 35 очков.

Источник: Legalbet
Александр Точилин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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