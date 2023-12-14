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Сегодня, 20:15

Точилин назвал Головина лучшим игроком года

Отдел футбола «СЭ»
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Матео Кассьерра («Зенит»), Дуглас Сантос («Зенит»), Далер Кузяев («Гавр», Франция / «Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Александр Головин
Александр Точилин
РПЛ
ФК Сочи
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