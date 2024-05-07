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Сегодня, 19:10

Точилин назвал команду из тройки лидеров РПЛ с самой надежной обороной

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин назвал команду из тройки лидеров РПЛ с самой надежной обороной.

«Из тройки лидеров выделю, наверное, оборону «Зенита». Они, правда, мало забивают в последних матчах, а те голы, которые им залетают, не из-за грубых ошибок. Какое-то стечение обстоятельств, потеря концентрации в моменте. Голы не очень-то обязательные, они не говорят о низком уровне защитников. Все-таки «Зенит» меньше всех пропускает, поэтому оборона надежнее, чем у «Краснодара» или «Динамо», — приводит слова Точилина Legalbet.

«Зенит», возглавляющий турнирную таблицу РПЛ с 51 очком, в 27 играх пропустил 24 мяча. «Краснодар» (50 очков) пропустил на два мяча больше, «Динамо «(50) пропустило 35 голов.

Источник: Legalbet
Александр Точилин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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