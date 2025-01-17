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Сегодня, 21:05

Точилин назвал поведение Бителло в отношении «Динамо» непрофессиональным

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший капитан московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал новость о том, что полузащитник бело-голубых Бителло до сих пор находится в Бразилии и не хочет возвращаться в расположение клуба.

Ранее издание Globo сообщило, что «Динамо» может подать в суд на бразильского игрока. Бителло могут наказать полугодичной дисквалификацией и штрафом в 25 млн долларов.

«Бителло поступает непрофессионально. У бразильца есть трудовой договор, который он должен выполнять. «Динамо» имеет все основания подать на него в суд. Уже были такие ситуации в российском футболе, как с Венделом, например. Этими действиями футболисты хотят вынудить клуб их продать.

Такие случаи в мировом футболе не редкость, но это ненормально. Надо ли покупать за большие деньги иностранцев? Это бизнес, и тут бывают риски. Многое еще зависит от агентов», — цитирует Точилина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Бителло провел за «Динамо» 21 матч, забил один мяч и отдал 10 результативных передач. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Источник: РБ Спорт
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Александр Точилин
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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