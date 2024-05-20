Точилин назвал Тюкавина главным претендентом на звание лучшего игрока сезона

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин считает форварда «Динамо» Константина Тюкавина основным претендентом на звание лучшего игрока текущего розыгрыша РПЛ.

«Кассьерра не тянет на лучшего футболиста сезона. Зато может претендовать на лучшего нападающего, так как скорее всего станет победителем бомбардирской гонки. Думаю, основным претендентом на звание футболиста сезона является Тюкавин, который хоть и забил меньше, но его роль в «Динамо» более определяющая», — цитирует Точилина Metaratings.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.