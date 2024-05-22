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Сегодня, 21:24

Точилин: «Тюкавин — лучший игрок сезона, благодаря ему «Динамо» борется за титул»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин рассказал, кого считает лучшим игроком сезона РПЛ.

«Соглашусь с мнением болельщиков и назову Тюкавина лучшим игроком сезона. Константин запомнился своей игрой. Скорее всего, он не станет лучшим бомбардиром РПЛ, но действия Тюкавина повлияли на результаты «Динамо». Благодаря игре Константина «Динамо» борется за чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Точилина.

В этом сезоне 21-летний Константин Тюкавин забил 15 голов в 29 матчах РПЛ и занимает второе место в списке бомбардиров, уступая лишь нападающему «Зенита» Матео Кассьерре, на счету которого 21 мяч.

«Динамо» после 29 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 56 очками.

Источник: РБ Спорт
Александр Точилин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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