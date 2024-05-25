Точилин не исключает, что Лантратовым могут заинтересовать европейские клубы

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин считает, что вратарем «Локомотива» Ильей Лантратовым могут заинтересовать европейские клубы.

«А почему бы и нет? Лантратову просто надо проводить также последующие сезоны. Рано или поздно кто-нибудь заинтересуется. Мне кажется, у него еще есть пространство, куда расти, как и у любого футболиста. А пик сейчас у Лантратова или нет, покажет только его дальнейшая карьера и судьба.

Что касается силы нашей вратарской школы, то мне тяжело говорить о ней, потому что я не голкипер. Но у нас всегда появляются хорошие вратари, что говорит о работе нашей вратарской школы. Новые хорошие голкиперы появляются, и их в РПЛ много», — цитирует Legalbet Точилина.

В этом сезоне Лантратов сыграл в 33 матчах во всех турнирах и пропустил 40 голов. 9 раз ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности.