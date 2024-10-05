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Сегодня, 09:24

Точилин объяснил, что может помешать «Динамо» победить ЦСКА в столичном дерби

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Известный отечественный специалист Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

Динамо" может помешать хорошая игра армейцев. Обе команды вверху все-таки. Положительный исход для «Динамо» будет зависеть от состава, от тактики на игру, которую выберет Личка.

Еще может помешать игра в обороне, несмотря на то, что бело-голубые в среднем за игру забивают по два мяча, но и пропускают много. Есть дисбаланс между атакой и обороной. Линия обороны достаточно высоко поднимается, и многие команды используют пространство за спиной защитников», — приводит слова Точилина Legalbet.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится в воскресенье, 6 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Александр Точилин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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