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Сегодня, 13:33

Точилин объяснил спад Тюкавина в нынешнем сезоне

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Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» прокомментировал нынешнюю форму нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Константин все еще достаточно молодой и довольно часто происходит так, что у не самых опытных футболистов после удачного сезона происходит спад. А смотря на Тюкавина, мы видим, что у него случился спад лишь в результативности. Да, он стал меньше забивать, но его влияние на игру команды все также остается на достаточно высоком уровне. К сожалению, в этом сезоне ему явно не хватает везения и, возможно, устойчивости в психологическом плане. Сейчас ему очень нужно забить как можно быстрее, и после этого, я уверен, у него пойдет также как и в прошлом сезоне», — сказал Точилин «СЭ».

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин провел 18 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.

Денис Сафронов

Александр Точилин
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)

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