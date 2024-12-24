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Сегодня, 02:30

Точилин: «Динамо» нужно постараться найти усиления в каждую линию»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о составе московской команды.

«Трудно сказать, какую именно позицию нужно усилить «Динамо» в зимнее трансферное окно. По сути бело-голубым нужно постараться найти усиления в каждую линию. Учитывая, что в последнее время много разговоров о возможном уходе ряда легионеров из основного состава. Поэтому тут нужно смотреть, кто уйдет, и какие замены этим футболистам нужно искать. Мне кажется, что бело-голубым, как минимум, в каждую линию нужно еще хотя бы по одному хорошему игроку, чтобы бороться за высокие места», — приводит слова Точилина Legalbet.

«Динамо» после 18 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Источник: Legalbet
Александр Точилин
ФК Динамо (Москва)
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