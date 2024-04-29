Точилин: «Игнашевич в ЦСКА? Это слишком преждевременно»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о результатах ЦСКА в последних матчах.

В воскресенье, 28 апреля, армейцы на выезде уступили «Балтике» (1:3) в игре 26-го тура РПЛ. Калининградский клуб возглавляет бывший защитник красно-синих Сергей Игнашевич.

«ЦСКА слишком часто упускает преимущество в матчах, которые должен забирать. Выигрывают, а потом пропускают необязательные мячи. Сложно объяснить, с чем это связано. Потеряно слишком много важных очков. Приглашение Игнашевича? Понятно, что это красивая история, когда многолетний капитан возглавляет свой родной клуб. Но говорить об этом преждевременно. Игнашевич пока делает свои первые шаги в тренерстве. А возглавить ЦСКА... Мы уже видели примеры Олича, Березуцких — не сказать, что у них получилось», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.