Точилин останется главным тренером, если «Сочи» не договорится с другими кандидатами

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Руководство «Сочи» не планирует оставлять Александра Точилина на посту главного тренера клуба, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, 48-летний специалист будет возглавлять команду, только если руководству не удастся договориться с другими кандидатами. Основным претендентом на пост главного тренера является Марко Николич.
В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 16 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования