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Сегодня, 19:31

Точилин останется главным тренером, если «Сочи» не договорится с другими кандидатами

Мария Гусева
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Руководство «Сочи» не планирует оставлять Александра Точилина на посту главного тренера клуба, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 48-летний специалист будет возглавлять команду, только если руководству не удастся договориться с другими кандидатами. Основным претендентом на пост главного тренера является Марко Николич.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 16 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tochilin-ostanetsya-glavny-m-trenerom-esli-sochi-ne-dogovoritsya-so-vsemi-kandidatami/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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