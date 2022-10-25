Точилин отреагировал на новость о недовольстве игроков «Сочи» тренером Гараниным

Сегодня, 20:30
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о том, что часть игроков клуба недовольна тренером команды Вадимом Гараниным.
— Часть футболистов «Сочи» недовольна Гараниным?
— Все, спасибо, — ответил Точилин.
По данным «СЭ», некоторые футболисты «Сочи» недовольны работой Гаранина, который занимает должность старшего тренера команды. 53-летний специалист пришел в клуб в июне нынешнего года после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.
«Сочи» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками после 14 туров.
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