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Точилин отреагировал на новость о недовольстве игроков «Сочи» тренером Гараниным

Микеле Антонов
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о том, что часть игроков клуба недовольна тренером команды Вадимом Гараниным.

— Часть футболистов «Сочи» недовольна Гараниным?

— Все, спасибо, — ответил Точилин.

По данным «СЭ», некоторые футболисты «Сочи» недовольны работой Гаранина, который занимает должность старшего тренера команды. 53-летний специалист пришел в клуб в июне нынешнего года после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

«Сочи» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками после 14 туров.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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