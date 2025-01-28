Точилин о Зимнем кубке РПЛ: «Благодаря таким турнирам, у тебя не болит голова от мыслей, что нужно искать соперников»

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«К таким турнирам нормально отношусь. Хорошо, когда есть условия и возможности провести товарищеские игры с хорошими соперниками, благодаря которым команды могут планомерно готовиться ко второй части чемпионата. Я, будучи тренером, тоже участвовал в такого рода соревнованиях, и это было хорошо. Благодаря таким турнирам, у тебя не болит голова от мыслей, что нужно искать соперников. Ты сразу получаешь несколько матчей с по-настоящему сильными командами», — сказал Точилин «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Денис Сафронов