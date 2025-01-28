Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:10

Точилин о Зимнем кубке РПЛ: «Благодаря таким турнирам, у тебя не болит голова от мыслей, что нужно искать соперников»

Telegram Дзен

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«К таким турнирам нормально отношусь. Хорошо, когда есть условия и возможности провести товарищеские игры с хорошими соперниками, благодаря которым команды могут планомерно готовиться ко второй части чемпионата. Я, будучи тренером, тоже участвовал в такого рода соревнованиях, и это было хорошо. Благодаря таким турнирам, у тебя не болит голова от мыслей, что нужно искать соперников. Ты сразу получаешь несколько матчей с по-настоящему сильными командами», — сказал Точилин «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Денис Сафронов

Александр Точилин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру команды в атаке
Станкович продолжает чистку состава, поставлена задача выиграть первый трофей. Что происходит в «Спартаке»
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Франция намерена передать Украине истребители Mirage к концу марта
Насколько высока угроза торговой войны США, Евросоюза и Китая. Разбор
Премьер-министр Сербии Вучевич подал в отставку на фоне протестов
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Кобелев положительно относится к Зимнему кубку РПЛ: «У всех будет шанс получить игровую практику»
Точилин хотел бы увидеть Сильянова в «Динамо»: «Такой игрок явно не помешал бы»
Рахмоналиев переходит из «Рубина «в «Сабах» на правах аренды
Травма Караваева — самое большое испытание в его карьере. Он должен справиться!
Карпицкий прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сбор в Турции
«Зенит» подписал Энрике, продал Клаудиньо и отпустит Вендела, зачистка в «Спартаке». Онлайн-таблица трансферов РПЛ
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя