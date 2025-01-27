Точилин: «В мое время футболисты могли высказать тренеру недовольство поступком Бителло»

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о возвращении полузащитника Бителло в расположение московского клуба 25 января.

«Динамо» дало понять, что есть контракт, футболист должен его выполнять. Судя по тому, как сложились обстоятельства, клуб будет работать над его трансфером. Бителло показал, что не хочет оставаться, поступил, по моему мнению, неправильно. В мое время был коллектив, мы могли подойти к тренеру и открыто высказаться, что такой-то футболист поступил неправильно. А сегодня на эти ситуации как бы закрывают глаза», — цитирует Точилина «ВсеПроСпорт».

Изначально Бителло не явился на сборы московского клуба, так как был намерен покинуть команду и играть на родине. Футболист принял решение вернуться после того, как «Динамо» разослало письма в бразильские клубы о том, что не дает согласие на переговоры с игроком.

В нынешнем сезоне на счету хавбека 1 гол и 10 результативных передач в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.