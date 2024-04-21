Точилин рассказал, при каком условии первый сезон Лички в «Динамо» можно будет считать успешным

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин оценил игру «Динамо» в весенней части РПЛ.

«Не считаю, что у «Динамо» что-то сломалось. Просто бело-голубые играют очень большими силами в атаку, что приводит к проблемам на задней линии, в обороне появляется много свободных зон. К тому же еще некоторые футболисты стали допускать роковые ошибки, за которые соперники начали наказывать», — цитирует Точилина Legalbet.

Также он ответил на вопрос о том, подходящий ли Марцел Личка тренер для «Динамо».

«Такой вопрос только руководству нужно задавать. Все зависит от их ожиданий и целей на сезон. Думаю, если динамовцы закончат чемпионат в тройке, то этот сезон уже можно будет занести в актив Личке. Поэтому в тренерском вопросе я пока точно не вижу никаких проблем», — добавил специалист.

На данный момент «Динамо» с 41 очком занимает третье место в таблице РПЛ. В 25-м туре бело-голубые одержали разгромную победу над «Пари НН» (4:1).