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Сегодня, 22:37

Точилин рассказал, за счет чего «Динамо» может обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге

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Российский тренер Александр Точилин оценил шансы московского «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита».

«Для удачного исхода в Петербурге «Динамо» надо выбрать прошлогоднюю тактику, когда бело-голубые победили 3:2. Еще им надо более качественно сыграть в обороне. «Зенит» в первую очередь силен атакой. Не сомневаюсь, что и у «Динамо» в атаке будут моменты.

Чья атака сильнее? Тут больше связано с командными взаимодействиями. У «Зенита» приличная атака, но это за счет команды, а не индивидуальных действий. То же самое и у «Динамо». Нельзя сказать, что многое будет зависеть от Тюкавина. Тут от его партнеров много зависит, как они будут активны, как будут снабжать его мячом», — цитирует Точилина Legalbet.

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» состоится в субботу, 10 августа, в Санкт-Петербурге.

Перед началом матча петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 9 очками. «Динамо» занимает второе место (9), уступая своему ближайшему сопернику по дополнительным показателям.

Источник: Legalbet
Александр Точилин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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