Сегодня, 09:20
Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин, которому сегодня исполнилось 50, в интервью «СЭ» рассказал об отношении к юбилею.
— С каким настроением подходите к юбилею?
— Для кого-то полтинник — веха. А для меня — обычный день рождения. Цифрам значения не придаю. 48, 49, 50, 51... Какая разница? Зачем себя грузить — в прямом и переносном смысле?
Поэтому масштабных торжеств не планирую. Я никогда не закатывал банкеты по случаю дня рождения. И сейчас не буду. Отмечу скромно в кругу семьи.
— Продолжите фразу: «В юности думал: когда мне стукнет 50, я буду...»
— Уже старичком, ха-ха! Который в вытянутых трениках выращивает цветочки на даче и нянчит внуков. Да любому ребенку пятидесятилетние кажутся древними мамонтами.
Теперь понимаю — не все так страшно. Никаких мыслей о пенсии и цветочках. Я здоров, полон сил и желания работать. 50 лет для тренера — самый расцвет. Например, великий Бесков, с которым успел пересечься в «Асмарале» и «Динамо», впервые стал чемпионом в 59.