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Сегодня, 09:20

Точилин: «50 лет для тренера — самый расцвет. Великий Бесков впервые стал чемпионом в 59»

Александр Кружков
Обозреватель
Александр Точилин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин, которому сегодня исполнилось 50, в интервью «СЭ» рассказал об отношении к юбилею.

— С каким настроением подходите к юбилею?

— Для кого-то полтинник — веха. А для меня — обычный день рождения. Цифрам значения не придаю. 48, 49, 50, 51... Какая разница? Зачем себя грузить — в прямом и переносном смысле?

Поэтому масштабных торжеств не планирую. Я никогда не закатывал банкеты по случаю дня рождения. И сейчас не буду. Отмечу скромно в кругу семьи.

— Продолжите фразу: «В юности думал: когда мне стукнет 50, я буду...»

— Уже старичком, ха-ха! Который в вытянутых трениках выращивает цветочки на даче и нянчит внуков. Да любому ребенку пятидесятилетние кажутся древними мамонтами.

Теперь понимаю — не все так страшно. Никаких мыслей о пенсии и цветочках. Я здоров, полон сил и желания работать. 50 лет для тренера — самый расцвет. Например, великий Бесков, с которым успел пересечься в «Асмарале» и «Динамо», впервые стал чемпионом в 59.

Александр Точилин в &laquo;Сочи&raquo;. Александр Точилин: «В «Сочи» надо было резать по живому, убирать токсичных игроков»
Александр Точилин
ФК Сочи
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