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Сегодня, 23:45

Точилин считает, что «Динамо» нужен форвард для конкуренции с Тюкавиным

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин заявил, что бело-голубым необходимо приобрести нападающего в летнее трансферное окно.

«Не знаю, остается Смолов или нет. Пока Тюкавину нет особой альтернативы. А она ему нужна. По крайней мере для того, чтобы была конкуренция. Именно в такой среде он сможет дальше расти. «Динамо» надо смотреть нападающих для конкуренции Тюкавину. Ему уже выдано слишком много авансов, но мы все понимаем, что главная проблема молодых футболистов — это их нестабильность», — цитирует Точилина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые лидировали до заключительно тура, но в решающем матче уступили «Краснодару» (0:1).

Источник: «РБ Спорт»
Александр Точилин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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