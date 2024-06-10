Точилин считает, что «Динамо» нужен форвард для конкуренции с Тюкавиным

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин заявил, что бело-голубым необходимо приобрести нападающего в летнее трансферное окно.

«Не знаю, остается Смолов или нет. Пока Тюкавину нет особой альтернативы. А она ему нужна. По крайней мере для того, чтобы была конкуренция. Именно в такой среде он сможет дальше расти. «Динамо» надо смотреть нападающих для конкуренции Тюкавину. Ему уже выдано слишком много авансов, но мы все понимаем, что главная проблема молодых футболистов — это их нестабильность», — цитирует Точилина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые лидировали до заключительно тура, но в решающем матче уступили «Краснодару» (0:1).