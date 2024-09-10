Точилин считает, что Дзюба еще способен принести пользу клубам РПЛ

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин высказал мнение о дальнейшей карьере форварда Артема Дзюбы.

Последним клубом 35-летнего Дзюбы был московский «Локомотив». Трансферное окно в России закрывается 12 сентября.

«Пока Дзюба не нашел себе клуб — значит, не видит достойного варианта для продолжения карьеры. Поэтому тяжело сказать, в какой команде окажется Артем. Он может приносить пользу клубам РПЛ? Да, вопрос только — каким? Возвращение в «Спартак»? В этой жизни все возможно. Вопрос, в каком качестве он туда придет», — цитирует Точилина «РБ Спорт».

Дзюба является воспитанником «Спартака», он выступал за команду с 2006 по 2015 год (с перерывами). В футболке красно-белых Артем провел 166 матчей и забил 38 мячей.