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Сегодня, 21:56

Точилин считает, что Дзюба еще способен принести пользу клубам РПЛ

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Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин высказал мнение о дальнейшей карьере форварда Артема Дзюбы.

Последним клубом 35-летнего Дзюбы был московский «Локомотив». Трансферное окно в России закрывается 12 сентября.

«Пока Дзюба не нашел себе клуб — значит, не видит достойного варианта для продолжения карьеры. Поэтому тяжело сказать, в какой команде окажется Артем. Он может приносить пользу клубам РПЛ? Да, вопрос только — каким? Возвращение в «Спартак»? В этой жизни все возможно. Вопрос, в каком качестве он туда придет», — цитирует Точилина «РБ Спорт».

Дзюба является воспитанником «Спартака», он выступал за команду с 2006 по 2015 год (с перерывами). В футболке красно-белых Артем провел 166 матчей и забил 38 мячей.

Источник: РБ Спорт
Александр Точилин
Артем Дзюба

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