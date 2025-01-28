Точилин считает, что в «Динамо» сейчас нет футболиста, который играл бы важную роль

Бывший футболист сборной России Александр Точилин рассказал о перспективах московского «Динамо» в весенней части РПЛ.

«Мне кажется, сейчас в «Динамо» нет такого футболиста, который играл бы важную роль. Не назову игрока, который уйдет, и из-за него все развалится. С натяжкой можно назвать Тюкавина. Нет других альтернатив, если уйдет. Он основной нападающий, и ему замены на сегодняшний момент нет.

Его уход, может, как-то и повлияет на чемпионские амбиции, но «Динамо» не прекратит существование из-за этого или перестанет бороться. Он — важный винтик в команде Лички. Бело-голубые всегда по весне лучше выступают. Во-вторых, у клуба сейчас очков больше, чем в прошлом сезоне за такой же период. Как показывает практика, в весенней части «Динамо» прибавляет. В-третьих, контрольная игра с «Зенитом» (3:1) показала, что команда конкурентоспособная», — сказал Точилин Legalbet.ru

27 января в товарищеском матче московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» со счетом 3:1. Голы у динамовцев забили Николас Маричаль, Даниил Фомин и Ярослав Гладышев. Единственный гол «Зенита» на счету Александра Соболева.

После 18 туров «Динамо» занимает четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ с 32 очками. Отставание от лидера чемпионата — «Краснодара» — составляет четыре очка.