Точилин считает, что Winline Зимний Кубок РПЛ — хороший турнир

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Это хороший турнир, в котором принимают участие достойные команды. По сути, они являются конкурентами за призовые места в чемпионате России. Командам можно проверить силы. Главное — провести хорошие спарринги для подготовки ко второй части сезона. Все будут довольны, тем более турнир пройдет в хороших условиях. Если говорить о результате, то всегда важно побеждать, но на этом турнире необходимо выполнить ту задачу, которая стоит перед командой на данном отрезке сбора. Результат не будет влиять ни на что», — сказал Точилин «РБ Спорт».

С 30 января по 11 февраля пройдет товарищеский турнир, в котором сыграют шесть команд РПЛ: «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

В прошлом году победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ стал «Спартак».