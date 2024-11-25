Точилин считает «Динамо» главным претендентом на бронзу в РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин рассказал об ожиданиях от выступления команды в текущем розыгрыше РПЛ.

«Динамо» обычно прибавляет после зимней паузы. В этом сезоне были яркие матчи с грандами РПЛ. «Динамо» — главный претендент на третье место, если сравнивать со «Спартаком» и «Локомотивом», — приводит слова Точилина Legalbet.

После 16 туров «Динамо» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.