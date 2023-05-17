Точилин считает оптимальным вариантом расширение РПЛ до 18 клубов

Тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.

«Думаю, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, расширение лиги до 18 клубов будет оптимальным. Мы все время говорим о том, что у нас мало матчей — и сборная не играет, и еврокубков нет. Приходится даже реформироать кубок, чтобы увеличить количество матчей. Что касается проходных матчей, нынешний чемпионат показывает, что их не бывает, не думаю, что спортивная составляющая пострадает», — приводит «РБ Спорт» слова Точилина.

На данный момент в чемпионате России выступает 16 команд. «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 27 матчах.