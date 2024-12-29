Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:03

Точилин: «Уход Бителло — это потеря, но его может заменить Макаров или молодой игрок»

Telegram Дзен

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин прокомментировал возможный трансфер полузащитника бело-голубых Бителло в «Ботафого». Как сообщает издание Globo, хавбек уже согласовал контракт с бразильским клубом.

«Для «Динамо» Бителло — это достаточно качественный игрок. Но не скажу, что на нем завязана игра бело-голубых. В последних матчах Бителло достаточно результативно действовал, при этом часто выходил на замену. Он не является ключевым футболистом, но его уход — это потеря. Когда Бителло выходит, он может добавить остроты впереди. Если бразилец горит желанием покинуть команду, в таких случаях лучше расставаться, пользы не будет. Против воли игрока оставлять его в команде смысла нет. Тут вопрос уже к «Динамо». В данном случае клуб может диктовать условия в плане суммы трансфера. «Динамо» и Бителло найдут определенный компромис, и все стороны будут довольны», — сказал Точилин «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний бразилец провел 21 матч за «Динамо» во всех турнирах, забил один мяч и отдал 10 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
3
Александр Точилин
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Лавров прокомментировал отстранение Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам
Премьер Грузии назвал отказ страны открыть «второй фронт» причиной трудностей
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
«Законы старения – это не про него». Что говорят в Америке об Александре Овечкине
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Агент Сафонов: «Лучший тренер РПЛ прямо сейчас — Станкович»
Агент Сафонов: «Для меня Кордоба является лучшим футболистом первой части сезона»
Аршавин назвал свою тройку лучших игроков РПЛ в 2024 году
Тарпищев считает, что «Спартаку» будет сложно стать чемпионом в этом сезоне РПЛ
Корнеев не верит, что Угальде уедет в топ-чемпионат летом
Широков считает, что клубы РПЛ больше доверяют иностранным тренерам
Сегодня
Вчера
Неделя