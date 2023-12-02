Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:05

Точилин — о матче с «Крыльями»: «Во втором тайме стали играть авантюрно и пропустили второй гол»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги домашнего матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

«Первый тайм получился качественным, ничего не позволили создать сопернику, во втором после пропущенного гола пришлось перестраивать игру, стали играть авантюрно и вместо того, чтобы сравнять счет, пропустили второй гол», — приводит слова Точилина пресс-служба «Сочи».

«Сочи» с 10 очками продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов», набрав 29 очков, поднялись на 3-е место.

Александр Точилин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
0
Читайте также
«Налили, выпил — и готов. Дураком стал». Как на Олимпиаде-80 отравили великого советского штангиста Алексеева
Три полицейских пострадали в Бирмингеме от действий польских фанатов
MWM заявил о больших потерях ВСУ из-за двойных ударов «Искандеров»
Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Рейтинг доверия украинцев к Залужному превысил показатель Зеленского
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Игнашевич — о матче с «Факелом»: «Хотел бы отметить бойцовские качества наших ребят»
Веденеев считает, что поражение в Кубке России станет «допингом» для «Зенита» в матче с «Локо»
«Ахмат» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Сочинскую стену пробил супергол «Крыльев» — головой с линии штрафной. Самара обошла «Спартак» и «Динамо»
«Сочи» — «Крылья Советов»: Москалев не вынес сочинцам четыре предупреждения
«Сочи» — «Крылья Советов»: видео голов матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Тихонов: «Динамо» захочет красиво уйти на праздники, напоследок порадовав фанатов яркими победами»