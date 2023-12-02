Сегодня, 20:05
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги домашнего матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).
«Первый тайм получился качественным, ничего не позволили создать сопернику, во втором после пропущенного гола пришлось перестраивать игру, стали играть авантюрно и вместо того, чтобы сравнять счет, пропустили второй гол», — приводит слова Точилина пресс-служба «Сочи».
«Сочи» с 10 очками продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов», набрав 29 очков, поднялись на 3-е место.