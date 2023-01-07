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Сегодня, 09:53

Точилин заявил, что не получал предложения войти в тренерский штаб «Нижнего Новгорода»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тренер «Сочи» Александр Точилин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном попадании в тренерский штаб «Нижнего Новгорода».

«На сегодняшний момент я пока работаю в «Сочи». Есть ли вероятность, что я останусь в «Сочи»? Пока не знаю. Еще не вышли из отпуска. Что касается, «Нижнего Новгорода», то мне предложений не поступало», — сказал Точилин «СЭ».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров. Команда заняла последнее место в своей группе в Кубке России и вылетела из турнира.

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
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