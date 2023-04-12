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Сегодня, 13:20

Точилин заявил, что не знает о возможном возвращении в тренерский штаб «Сочи»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин опроверг «СЭ» новость о возможном вхождении в тренерский штаб Дмитрия Хохлова.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» рассказал о том, что Точилин в скором времени войдет в штаб тренера «Сочи» Дмитрия Хохлова.

«Уход Бердыева? Я не компетентен давать ответ. Являюсь работником клуба. В мои обязанности не входит кого-то анализировать. Хотел бы войти в тренерский штаб? Без комментариев. Это чисто клубная жизнь. Я не готов откровенничать. Информация о том, что я пойду в штаб Хохлова? В известность меня никто не ставил», — сказал Точилин «СЭ».

Курбан Бердыев был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи» 10 апреля, исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Хохлов, который входил в штаб Бердыева.

Точилин работал главным тренером «Сочи» с июня 2018 года по ноябрь 2019 года. В марте 2020 года он стал главой селекционного отдела клуба.

Александр Точилин
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