Точилин заявил, что во втором тайме «Сочи» полностью переиграл «Крылья Советов»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился эмоциями по итогам игры 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

«Ненужные потери привели к пропущенным мячам. Во втором тайме ребята собрались, показали, что умеют играть в футбол, и полностью переиграли Самару, в том числе и по моментам. Надо забивать, к сожалению, с этим пока трудно. Разговор с руководством? Нам надо побеждать, а побеждать мы можем только через хорошую игру. Много остановок? Задавайте вопросы судье. По мне, была нормальная и жесткая игра», — приводит слова Точилина Metaratings.ru.

После этой победы «Крылья Советов» лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Сочи» — на 13-м месте (6 очокв).