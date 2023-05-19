Тодорович готов сыграть в матче «Ахмата» с «Химками»

Футбольный агент Горан Попов рассказал, сможет ли защитник «Ахмата» Дарко Тодорович принять участие в матче 28 тура РПЛ против «Химок». Игрок испытывает болевые ощущуения в области стопы.

«Дарко сказал, что нога по-прежнему болит, есть дискомфорт, но он будет играть, он готов выйти на поле», — заявил Попов «РБ Спорт».

Ранее агент игрока сообщил, что у него образовалась мозоль на ноге, которая причиняет ему сильный дискомфорт.

В нынешнем сезоне 26-летний Тодорович провел 13 матчей в составе «Ахмата», отметился одним голом и тремя результативными передачами.