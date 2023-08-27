Тодорович считает, что «Ахмат» мог победить «Спартак»

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович прокомментировал «СЭ» ничью в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Мы играли хорошо, вся команда действовала правильно. У нас было много шансов, чтобы забить и победить. Хорошо, что удалось набрать очки в сложной игре со «Спартаком». Это хорошая команда. Возможно, они будут бороться за чемпионство», — сказал Тодорович «СЭ».

«Спартак» с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» находится на 9-й позиции (7 очков). В 7-м туре РПЛ москвичи 2 августа сыграют на выезде с «Краснодаром», а клуб из Грозного в этот же день встретится с «Уралом».