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Сегодня, 21:09

Только в «Спартаке» Дзюба ждал первого гола дольше

Кирилл Бурдаков
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В первом же матче чемпионата России за «Локомотив» Артем Дзюба отметился хет-триком. 34-летний форвард первый гол за красно-зеленых забил на 33-й минуте первого же матча в высшем дивизионе. Ни в одной из предыдущих команд Дзюба не открывал лицевой счет в чемпионате так быстро. Предыдущий рекорд был установлен в начале нынешнего сезона, когда Дзюба отличился на 65-й минуте первого матча за турецкий «Адана Демирспор». При этом в форме «Локо» (с учетом двух матчей Кубка против «Спартака») не мог забить 212 минут. Дольше Артем ждал только на старте карьеры в «Спартаке» — 484 минуты.

Время, которое Артем Дзюба тратил на первый гол в новой команде:

Команда

Чемпионат

Все турниры

Матч

Минута

Матч

Минута

Спартак

10-й

350-я

12-й

485-я

Томь

6-й

325-я

1-й

42-я

Ростов

1-й

89-я

1-й

89-я

Зенит

2-й

111-я

3-й

175-я

Арсенал

2-й

101-я

2-й

101-я

Адана Демирспор

1-й

66-я

1-й

66-я

Локомотив

1-й

33-я

3-й

213-я

Сборная России

4-й

133-я

Хет-трик Дзюбы оказался всего третьим для «Локомотива» в XXI веке. В 2006 году Дмитрий Лоськов отправил три мяча в ворота «Рубина», а в 2022-м Иван Игнатьев трижды огорчил «Оренбург». В 1990-е футболисты «Локо» чаще баловали своих болельщиков. Так один Олег Гарин за три сезона (1994-1996) оформил аж четыре хет-трика.

Все хет-трики игроков «Локомотива» в чемпионатах России:

Дата

Игрок

Матч

Голы

16.06.1993

Александр Смирнов

Локомотив НН (д) — 4:1

13' (1:0), 34' (2:1), 63' (3:1)

31.05.1994

Олег Гарин

Динамо-Газовик (д) — 7:0

17' (2:0), 56' (4:0), 72' (6:0)

26.07.1994

Олег Гарин

Торпедо (д) — 8:0

70' (4:0), 73' (6:0), 84' (7:0)

14.08.1994

Олег Гарин

Уралмаш (г) — 4:4

18' (1:2), 21' (2:2), 63' (4:3)

22.07.1995

Олег Гарин

Спартак-Алания (д) — 4:1

13' (1:0), 69' (3:1), 75' (4:1)

21.05.1996

Алексей Снигирев

Уралмаш (д) — 5:1

3' (1:0), 24' (2:0), 47' (3:1)

20.09.1996

Олег Гарас

Жемчужина (г) — 3:1

6' (1:0), 17' (2:0), 20' (3:0)

03.09.1997

Заза Джанашия

Жемчужина (д) — 4:1

42' (2:0), 63' (3:0), 74' (4:0)

03.11.2000

Дмитрий Лоськов

Уралан (д) — 9:0

9' (1:0), 24' (2:0), 39' (4:0)

23.04.2006

Дмитрий Лоськов

Рубин (д) — 4:4

34' (1:1), 45' (2:1), 81' (4:4)

28.08.2022

Иван Игнатьев

Оренбург (д) — 5:1

8' (1:0), 11' (2:0), 19' (3:1)

04.03.2023

Артем Дзюба

Ростов (г) — 3:0

33' (1:0), 58' (2:0), 64' (3:0)

Дзюба первым в истории преодолел отметку в 150 голов в чемпионатах России. В символическом «Клубе 100» Артем с 220 точными ударами занимает второе место, отставая от Александра Кержакова на 13 мячей. Причем по результативности за российские команды форвард «Локо» вышел на первое место в истории, обойдя легенду «Зенита» — 219:218.

Лидеры «Клуба 100»:

Игрок

Чемпионат

Кубки

Сборная

Еврокубки

Иностранные клубы

Всего

1. Александр Кержаков

139

19

30

30

15

233

2. Артем Дзюба

151

14

30

24

1

220

3. Олег Веретенников

143

27

0

17

20

207

4. Роман Павлюченко

103

11

21

21

36

192

5. Сергей Родионов

124

9

8

22

1

164

6. Александр Мостовой

34

9

13

25

82

163

7. Андрей Аршавин

57

6

17

26

52

158

8. Владимир Бесчастных

60

9

26

7

52

154

9. Дмитрий Кириченко

130

11

4

7

0

152

Дмитрий Лоськов

120

13

2

17

0

152

14. Федор Смолов

101

13

16

10

3

143

25. Александр Кокорин

67

6

12

20

9

114
Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
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