«Томь», «Анжи» и «Чита» исключены из членов РФС

Российский футбольный союз (РФС) объявил об исключении из своих членов ряда девяти профессиональных футбольных клубов.

Членство в РФС потеряли «Анжи», «Томь». Также своих мест в организации лишились «Иртыш», «Олимп-Долгопрудный», «Лада-Тольятти», «Коломна», «Черноморец», «Чита» и мини-футбольный клуб «Динамо».

«Томь» не выступала в прошедшем сезоне на профессиональном уровне из-за того, что в июне 2022 года не смогла получить надлежащую лицензию от РФС.

«Анжи», существовавший с 1991 года, был расформирован в июне 2022 года.