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Сегодня, 13:17

Чилийский новичок «Крыльев Советов»: «Оказаться в Самаре — это мечта для меня»

Томас Галдамес.
Фото ФК «Крылья Советов»
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Новичок «Крыльев Советов» Томас Галдамес прокомментировал свой переход в самарскую команду.

«Это мечта, оказаться в Самаре. Для меня это очень важный рост в моей футбольной карьере. С нетерпением жду, когда начну помогать команде. Я общался с соотечественниками, которые играют в РПЛ. Они рассказали мне, что это сильная и конкурентная лига. Игроки здесь высокого класса, приехать в Россию было для меня стимулом.

Ребята рассказали, что Россия — невероятная страна. Очень много красивых мест, которые стоит посетить. Я рад быть здесь и надеюсь, что узнаю Россию еще лучше», — сказал Галдамес клубной пресс-службе.

25-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов» до окончания сезона-2026/27. Предыдущим клубом чилийца был аргентинский «Годой Крус».

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Томас Галдамес
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