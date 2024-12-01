Галдамес о заявлениях губернатора Федорищева: «Это деликатная тема, о которой я предпочитаю не говорить»

Сегодня, 20:15
Защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес в интервью «СЭ» отреагировал на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
— Сейчас активно обсуждаются заявления губернатора Федорищева. Ты и другие иностранцы в команде понимаете, что происходит? Обсуждаете между собой?
— Я не очень понимаю. Это деликатная тема, о которой я предпочитаю не говорить. Об этом должны говорить другие люди. Я предпочитаю воздержаться [от разговоров об этом].
26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.
«Крылья Советов» с 18 очками располагаются на 10-й позиции в РПЛ.