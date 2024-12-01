Галдамес о заявлениях губернатора Федорищева: «Это деликатная тема, о которой я предпочитаю не говорить»

Защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес в интервью «СЭ» отреагировал на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

— Сейчас активно обсуждаются заявления губернатора Федорищева. Ты и другие иностранцы в команде понимаете, что происходит? Обсуждаете между собой?

— Я не очень понимаю. Это деликатная тема, о которой я предпочитаю не говорить. Об этом должны говорить другие люди. Я предпочитаю воздержаться [от разговоров об этом].

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

«Крылья Советов» с 18 очками располагаются на 10-й позиции в РПЛ.