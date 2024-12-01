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Галдамес о заявлениях губернатора Федорищева: «Это деликатная тема, о которой я предпочитаю не говорить»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес в интервью «СЭ» отреагировал на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

— Сейчас активно обсуждаются заявления губернатора Федорищева. Ты и другие иностранцы в команде понимаете, что происходит? Обсуждаете между собой?

— Я не очень понимаю. Это деликатная тема, о которой я предпочитаю не говорить. Об этом должны говорить другие люди. Я предпочитаю воздержаться [от разговоров об этом].

Вячеслав Федорищев. «Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти — его не отпустят». Интервью с губернатором Самарской области

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

«Крылья Советов» с 18 очками располагаются на 10-й позиции в РПЛ.

ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Томас Галдамес
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