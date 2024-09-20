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Сегодня, 00:26

Амарал: «Сейчас у «Спартака» намного более сбалансированная команда, чем в прошлом сезоне»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал после победы над «Крыльями Советов» (4:1) в FONBET Кубке России рассказал, рассчитывают ли в клубе на защитника Алексиса Дуарте.

— Входит ли Дуарте в планы клуба как игрок?

— Он пропустил почти всю предсезонную подготовку. У него была травма, потом он восстановился, прошло 2-3 тренировки и опять получил травму. Из-за этого потерял форму, пропустил важный период, когда тренер готовил команду к сезону. Естественно, в этом отношении он отстает от других футболистов на этой позиции. Но это настоящий профессионал и работяга. Сегодня он был на поле.

— Было предложение по Зиньковскому от «Локомотива»?

— Нет, не было ничего.

— Насколько сильно вы рассчитываете на него?

— В прошлом сезоне у нас была абсолютно разбалансированная команда. Сейчас у нас намного более сбалансированная команда. Если мы говорим про вингеров, это Зиньковский, Маркиньос, Медина и Бонгонда. То есть четыре футболиста на две позиции.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. «Спартак» вышиб «Крылья» из Кубка. Забил даже Николсон, а самарцы доигрывали вдевятером
Антон Зиньковский
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Томаш Амарал

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