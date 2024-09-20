Амарал: «Сейчас у «Спартака» намного более сбалансированная команда, чем в прошлом сезоне»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал после победы над «Крыльями Советов» (4:1) в FONBET Кубке России рассказал, рассчитывают ли в клубе на защитника Алексиса Дуарте.

— Входит ли Дуарте в планы клуба как игрок?

— Он пропустил почти всю предсезонную подготовку. У него была травма, потом он восстановился, прошло 2-3 тренировки и опять получил травму. Из-за этого потерял форму, пропустил важный период, когда тренер готовил команду к сезону. Естественно, в этом отношении он отстает от других футболистов на этой позиции. Но это настоящий профессионал и работяга. Сегодня он был на поле.

— Было предложение по Зиньковскому от «Локомотива»?

— Нет, не было ничего.

— Насколько сильно вы рассчитываете на него?

— В прошлом сезоне у нас была абсолютно разбалансированная команда. Сейчас у нас намного более сбалансированная команда. Если мы говорим про вингеров, это Зиньковский, Маркиньос, Медина и Бонгонда. То есть четыре футболиста на две позиции.