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Сегодня, 14:29

Амарал — об уходе Джикии: «Я уже говорил, что настало время закончить цикл»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал объяснил, почему клуб решил расстаться с защитником Георгием Джикией.

— Объясните болельщикам, как происходило расставание с Джикией. Почему вы не обсуждали его продление со Станковичем?

— Я уже говорил об этом. Говорил, что настало время закончить цикл. Благодарны Джикии за все что он сделал, но начинается новый сезон, у нас новый тренер.

В мае «Спартак» объявил, что 30-летний Джикия покинет команду по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Игрок выступал за клуб с января 2017 года.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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