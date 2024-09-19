19 сентября, 23:47
Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, интересовался ли клуб подписанием нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.
— Павел Андреев предлагал взять вам Глушенкова, но Ребров был против. Это так?
— Андреев может предлагать нам игроков. Мы приняли отрицательное решение в случае с Глушенковым. Мы подписываем не только футболистов на поле, но и в раздевалку.
— Артем Ребров говорил, что Глушенков испортит раздевалку?
— Я ежедневно общаюсь с Артемом. Он легенда клуба и хорошо разбирается в российском футболе. Но деталей на этот счет вам не скажу. Когда мы анализируем футболиста, мы получаем информацию не только из нашего клуба.
— Чем занимается Артем Ребров в клубе?
— Он технический координатор. Он знает всех игроков из академии, молодых футболистов, все о нашей раздевалке. Он моя правая рука. Я ему очень доверяю.