Амарал — о Глушенкове: «Мы подписываем не только футболистов на поле, но и в раздевалку»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, интересовался ли клуб подписанием нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

— Павел Андреев предлагал взять вам Глушенкова, но Ребров был против. Это так?

— Андреев может предлагать нам игроков. Мы приняли отрицательное решение в случае с Глушенковым. Мы подписываем не только футболистов на поле, но и в раздевалку.

— Артем Ребров говорил, что Глушенков испортит раздевалку?

— Я ежедневно общаюсь с Артемом. Он легенда клуба и хорошо разбирается в российском футболе. Но деталей на этот счет вам не скажу. Когда мы анализируем футболиста, мы получаем информацию не только из нашего клуба.

— Чем занимается Артем Ребров в клубе?

— Он технический координатор. Он знает всех игроков из академии, молодых футболистов, все о нашей раздевалке. Он моя правая рука. Я ему очень доверяю.