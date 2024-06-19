Амарал: «Такое имя, как Станкович, на посту главного тренера помогает в переговорах по трансферам»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что назначение Даяна Станковича на пост главного тренера команды поможет в переговорах по трансферам.

— Помогает ли фамилия Станковича в переговорах по трансферам на вход?

— Конечно, такое имя, как Станкович, на посту главного тренера помогает. Но в первую очередь нам нужны игроки, для которых честью будет выступать не под руководством Станковича, а выступать за «Спартак».

— Есть ли в той обойме, на которую вы рассчитываете, Квинси Промес?

— Нечего сказать про Промеса. Он профессионал, он топовый игрок. Но других комментариев у меня нет.

«Спартак» в мае подписал контракт со Станковичем на два года. Ранее 45-летний специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».