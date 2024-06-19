Амарал: «Если говорить о Горшкове, Глушенкове или Месси, для них должно быть честью играть за «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что клуб не делал официальных предложений ни по одному игроку, которые обсуждались в СМИ.

— Томаш, нет ощущения, что «Спартак» уже проигрывает лето «Зениту»? Питерцы агрессивно скупают лидеров, а «Спартак» «ведет процесс»?

— Мы никогда не делали официальных предложений ни по одному игроку, которые были в СМИ. Если говорить о Горшкове, Глушенкове или Месси, для них, в первую очередь, должно быть честью играть за «Спартак». Только в таком случае трансфер имеет смысл.

«Спартак» в мае подписал контракт с тренером Деяном Станковичем на два года. Ранее 45-летний специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».