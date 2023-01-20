Томаш Чижек отметил, что у Бердыева есть редкий талант находить сильных игроков

Экс-полузащитник «Рубина» и «Москвы» Томаш Чижек рассказал, что думает о приходе Курбана Бердыева и Дмитрия Кириченко в тренерский штаб «Сочи».

«Здорово, что Курбан Бердыев вернулся в Россию. У Бекиевича есть редкий талант находить сильных игроков. Он может разглядеть перспективу там, где другие ее не заметят. В «Сочи» многое будет зависеть от того, будут ли выполняться просьбы Бердыева по трансферам или нет. Диму Кириченко я тоже хорошо помню по ФК «Москва». Он — отличный человек. Рад, что Курбан Бекиевич и Дима успешно работают вместе. Хочу пожелать удачи им в «Сочи», — цитирует Чижека Metaratings.ru.

В конце ноября «Сочи» официально объявил о назначении Бердыева на должность главного тренера команды. Контракт с 70-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

«Сочи» идет на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 туров.