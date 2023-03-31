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Сегодня, 11:55

Тавареш: «Рассчитываю попасть в заявку молодежки сборной Португалии на чемпионат Европы-2023»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Томаш Тавареш рассчитывает попасть в состав молодежной сборной Португалии на чемпионат Европы-2023.

— Мог бы я выступать за сборную Кабо-Верде? Таких предложений мне никогда не поступало. Я играл за сборные Португалии всех возрастов. Сейчас рассчитываю попасть в заявку молодежки на чемпионат Европы, который пройдет этим летом в Грузии и Румынии.

И, конечно, мечтаю получить приглашение в первую португальскую сборную. Хотя прекрасно понимаю, какие там конкуренты — Канселу, Дало. К слову, у меня с ними отличные отношения. Например, с Канселу болтал на днях по телефону после матча Португалия — Люксембург. Он выхватил смартфон у Нуну Мендеша со словами: «О, дай поговорю с моим сыночком!» Канселу ведь тоже воспитанник «Бенфики», только постарше, — приводит слова Тавареша пресс-служба клуба.

Чемпионат Европы-2023 среди молодежных команд пройдет в Грузии и Румынии с 9 июня по 2 июля. В финальной стадии турнира примут участие 16 комнад.

Источник: ФК Спартак
Сборная Португалии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
Чемпионат Европы по футболу
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