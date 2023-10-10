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Сегодня, 21:28

Metaratings: клубы РПЛ отказались от услуг Санти Мины из-за его репутации

Руслан Минаев
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Представители экс-нападающего «Сельты» Санти Мины предлагали игрока российским топ-клубам, но получили отказ, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, клубы РПЛ смутила репутация форварда. Весной 2022-го Мина был приговорен к четырем годам тюремного заключения за изнасилование женщины летом 2017 года.

Мина подал апелляцию, но в результате суд Андалусии сократил только сумму моральной компенсации жертве — с 50 тысяч евро до 25 тысяч.

В прошедшем сезоне форвард на правах аренды выступал за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. Ранее он играл за «Валенсию».

Источник: Metaratings.ru
Санти Мина
РПЛ
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