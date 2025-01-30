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Сегодня, 12:22

«Торино» и «Спартак» еще не договорились по Иличу — дело в сумме трансфера

Георгий Кудинов
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Туринская газета Tuttosport, ежедневно освещающая жизнь «Торино», утверждает, что по состоянию на утро 30 января «Спартак» не достиг договоренности о приобретения Ивана Илича.

Туринское издание сообщает, что переговоры между клубами велись и накануне, однако стороны пока не могут прийти к соглашению по сумме трансфера.

По версии Tuttosport, «Спартак» не хочет платить за Илича более 13-14 миллионов евро с учетом бонусов, тогда как хозяин «Торо» хочет за игрока 17-18 миллионов плюс 3 миллиона в качестве бонуса.

Иван Илич перешел в «Торино» из «Вероны» в январе 2023 года за 16,5 миллиона евро, подчеркивает газета Tuttosport.

Накануне, 29 января, Илич прошел очередной медицинский осмотр в Турине, о результатах которого не сообщается. Ближайший матч серии А против «Аталанты» 1 февраля серб точно пропустит.

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Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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