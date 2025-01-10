«Торино» может запросить до 25 миллионов за трансфер Илича в «Спартак»

Как стало известно «СЭ», итальянский «Торино» может запросить до 25 миллионов евро за потенциальный трансфер полузащитника Ивана Илича. Отметим, что на место сербского футболиста клуб пытается приобрести итальянца Чезаре Касадеи из «Челси». При этом по состоянию на 10 января «Спартак» не делал «быкам» официального предложения.

Ранее, в августе 2024 года, «СЭ» сообщал, что трансфер Илича в «Зенит» сорвался из-за расхождений в сумме выкупа футболиста. Тогда «Торино» запрашивал 30 миллионов за переход серба.

Полузащитник выступает за «Торино» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне 23-летний серб провел 12 матчей в серии А, отметившись 1 голом. В 2024-м он принимал участие в чемпионате Европы.